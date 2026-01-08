Côte d’Ivoire : Jean-François Kouassi derrière les barreaux

En Côte d’Ivoire, Jean-François Kouassi a été placé aux arrêts ce jeudi 8 janvier 2026 au commissariat du 1er arrondissement du Plateau. L’annonce a été faite par l’intéressé lui-même sur sa page Facebook.

Cette arrestation intervient dans un contexte de dénonciations publiques de la part de Jean-François Kouassi concernant la gestion des concours dans les administrations publiques ivoiriennes. Le candidat à la dernière législative à Cocody a accusé directement l’ex-ministre d’État Anne Désirée Ouloto de« ventes de concours » et d’organisation de recrutements clandestins au profit de ses protégés.

« Vendre les concours ne vous suffit plus, vous les organisez maintenant secrètement pour vous et vos protégés dans notre République ! Jamais je n’accepterai cela ! Ce pays nous appartient tous ! Anne Désirée Ouloto doit être auditionnée ! », a-t-il écrit.

De plus, Jean-François Kouassi dénonçait le fait que de nombreux jeunes se sentaient contraints de rejoindre le RHDP, non par conviction politique, mais par nécessité, convaincus que cette affiliation était devenue presque indispensable pour obtenir un emploi public.

Selon ses proches, le président de la jeunesse ivoirienne se battait contre le népotisme et les pratiques opaques dans les concours publics, notamment le dernier recrutement à la douane, qu’il qualifie de « mystère ». Pour l’heure, les autorités ivoiriennes n’ont fourni aucune précision officielle sur les raisons de l’arrestation.