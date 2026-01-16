Côte d’Ivoire : Dr Gervais Boga Sako menacé de révocation, reste ferme depuis son exil

Menacé de révocation pour abandon de poste, le Dr Gervais Boga Sako, enseignant-chercheur à l’Université Alassane Ouattara de Bouaké et défenseur des droits de l’homme, ne semble pas intimidé. Depuis son exil à Washington, il rejette la note de l’administration universitaire qu’il qualifie de « manœuvre politique ».

Selon une note officielle signée du président de l’Université, le professeur Kouamé Koffi, le Dr Boga Sako est sommé de regagner son poste avant le 13 janvier 2026, sous peine de révocation. Contacté par Linfodrome, il affirme : « Ce régime a décidé de me traquer. Je vais leur prouver que je sais me défendre en tant que défenseur des droits de l’homme. »

Absent depuis l’année académique 2024-2025, il dit ne pas craindre la perte de son emploi, une expérience qu’il a déjà vécue lors de son précédent exil. Il dénonce également la privation de son salaire et le gel de ses comptes bancaires depuis juin 2025 : « Mon poste avait déjà été vidé de sa substance : le salaire. »

S’agissant d’un retour au pays, il se montre sceptique. Selon lui, la seule condition pour que les exilés politiques puissent bénéficier de leurs droits serait d’accepter d’adhérer au RHDP. « Lorsque vous refusez, toutes les portes se ferment », explique-t-il, rappelant sa réintégration précédente à l’université sans arriérés de salaire.

Le Dr Boga Sako affirme vivre en exil à Washington depuis le 16 juin 2025 pour exercer ses libertés fondamentales, notamment la liberté d’opinion et d’expression. Malgré la menace qui pèse sur lui, il se dit « très bien et très serein ».