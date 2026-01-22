Côte d’Ivoire : décès d’un cultivateur attaqué par des abeilles

En Côte d’Ivoire, Jean Bordeaux, un cultivateur, est décédé le vendredi 16 janvier 2026 à Zéalé, un village de la sous-préfecture de Téapleu, dans le département de Zouan Hounien, après avoir été attaqué par des abeilles alors qu’il travaillait dans son champ de café.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

D’après les témoignages recueillis sur place par l’Agence Ivoirienne de Presse, il s’était rendu au champ dans la matinée pour ses activités agricoles lorsqu’une colonie d’abeilles l’a entouré et piqué.

Alertés, plusieurs habitants, dont T. Paul et Félix, un conducteur de taxi, se sont rendus sur les lieux avec un insecticide de la marque « Timor » pour tenter de disperser les insectes. Malgré leurs efforts, Jean Bordeaux est mort sur place.

Ce décès a provoqué des réactions dans le village : certains y voient un accident naturel, tandis que d’autres évoquent une cause mystique.