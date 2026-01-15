Côte d’Ivoire : après son séjour en France, Alassane Ouattara de retour à Abidjan

Le président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan le mercredi 14 janvier 2026, aux alentours de 17 heures, après un court déplacement en France.

À son arrivée à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny, le chef de l’État a été reçu par le ministre d’État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, le ministre, directeur de cabinet de la Présidence de la République, Fidèle Sarassoro, ainsi que la secrétaire générale de la Présidence, Masséré Touré Koné. Aucune déclaration n’a été faite à la presse à cette occasion.

D’après des sources officielles, le président de la République doit rencontrer, le jeudi 15 janvier 2026, les députés du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) à la salle des Pas perdus de la Présidence de la République.

Pour rappel, Alassane Ouattara avait quitté Abidjan pour la France le jeudi 8 janvier 2026. La veille de son départ, il avait annoncé la dissolution du gouvernement, marquant l’ouverture d’une nouvelle phase politique.