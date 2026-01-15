Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara reçoit les députés RHDP fraîchement élus

À peine de retour en Côte d’Ivoire, le président Alassane Ouattara, également président du RHDP, engage sa première séquence politique majeure avec les élus de son parti. Il recevra ce jeudi 15 janvier 2026 à 17 heures les députés élus sous la bannière du RHDP lors des législatives du 27 décembre 2025.

La rencontre aura lieu à la salle des Pas Perdus du Palais présidentiel, avec une mise en place prévue à 16 h 15, selon un communiqué officiel du Directoire du parti, signé par Gilbert Koné Kafana, président du Directoire et Haut Représentant du chef de l’État. Cette audience intervient après la publication officielle des résultats législatifs, qui confirment la position dominante du RHDP à l’Assemblée nationale. Elle constitue un moment clé de coordination politique et de mobilisation pour la nouvelle législature.

Au programme : félicitations aux élus, rappel des priorités du parti et définition des grandes lignes de l’action parlementaire à venir. L’objectif affiché est de renforcer la cohésion entre l’exécutif et la majorité parlementaire et d’instaurer une dynamique d’efficacité et d’unité au sein du groupe RHDP.

Pour les observateurs, cette rencontre marque le début officiel du mandat des nouveaux députés, appelés à s’investir pleinement dans l’action législative et le contrôle de l’action gouvernementale. Elle confirme également le rôle central du Président Ouattara dans l’orientation des grandes décisions de la nouvelle Assemblée.