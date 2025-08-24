Corée du Sud : mandat d’arrêt visant l’ancien Premier ministre Han Duck-soo pour son rôle dans la loi martiale

Ce dimanche 24 août, les procureurs sud‑coréens ont émis un mandat d’arrêt visant l’ancien Premier ministre Han Duck‑soo, âgé de 76 ans, soupçonné d’avoir aidé l’ancien président Yoon Suk‑yeol à déclarer la loi martiale puis d’avoir menti devant un tribunal. La validité de ce mandat, qui vise à placer en détention l’ancien chef du gouvernement, sera examinée dans les prochains jours par un tribunal. Selon l’AFP, si le mandat est confirmé, ce serait la première fois dans l’histoire de la Corée du Sud qu’un ancien président et un ancien Premier ministre seraient emprisonnés. L’épouse de M. Yoon, Kim Keon‑hee, est par ailleurs incarcérée pour manipulation boursière.