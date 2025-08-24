PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Corée du Sud : mandat d’arrêt visant l’ancien Premier ministre Han Duck-soo pour son rôle dans la loi martiale

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Dimanche, échange de 146 prisonniers entre la Russie et l’Ukraine

Kellogg, envoyé américain, à Kiev pour le Jour de l’Indépendance

Mark Carney, premier ministre canadien, à Kiev pour l’indépendance de l’Ukraine

Inondations au centre du Mexique : deux morts

La Corée du Nord teste deux «nouveaux» missiles antiaériens (KCNA)

Nigeria : plus de 35 jihadistes tués, affirme l’armée près de la frontière camerounaise

Portugal: un pompier décède en combattant un incendie à Sabugal

Ukraine : la Russie revendique avoir capturé deux villages à Donetsk

Guinée: campagne du référendum reportée d’une semaine

Espagne : la fin des incendies approche, dit la cheffe de la Protection civile

VOIR TOUS LES FLASHS

Ce dimanche 24 août, les procureurs sud‑coréens ont émis un mandat d’arrêt visant l’ancien Premier ministre Han Duck‑soo, âgé de 76 ans, soupçonné d’avoir aidé l’ancien président Yoon Suk‑yeol à déclarer la loi martiale puis d’avoir menti devant un tribunal. La validité de ce mandat, qui vise à placer en détention l’ancien chef du gouvernement, sera examinée dans les prochains jours par un tribunal. Selon l’AFP, si le mandat est confirmé, ce serait la première fois dans l’histoire de la Corée du Sud qu’un ancien président et un ancien Premier ministre seraient emprisonnés. L’épouse de M. Yoon, Kim Keon‑hee, est par ailleurs incarcérée pour manipulation boursière.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!