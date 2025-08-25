Corée du Sud : le Parlement adopte une loi renforçant les droits des actionnaires minoritaires

Le lundi 25 août, le Parlement sud-coréen a adopté un projet de réforme visant à renforcer les droits des actionnaires minoritaires des grandes entreprises en renforçant la surveillance de la gestion. La quatrième économie d’Asie est dominée par des conglomérats familiaux — les « chaebols » — qui préservent leur contrôle via des réseaux complexes de participations croisées, leur permettant d’exercer un pouvoir considérable sans détention majoritaire. Des critiques réclament depuis longtemps une plus grande transparence de la gouvernance d’entreprise au sein des chaebols, y compris pour le géant technologique Samsung Electronics, rapporte l’AFP.