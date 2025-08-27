Copenhague convoque le chargé d’affaires américain après des manœuvres d’ingérence au Groenland

Le Danemark a convoqué le chargé d’affaires américain, a annoncé mercredi 27 août la diplomatie danoise, après un reportage de la télévision publique évoquant des « tentatives d’ingérence » au Groenland, territoire autonome du royaume scandinave convoité par l’administration Trump. « Toute tentative d’ingérence dans les affaires internes du royaume sera bien sûr inacceptable », a réagi le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, dans un communiqué transmis à l’AFP. Il a ajouté avoir demandé au ministère des Affaires étrangères de convoquer le chargé d’affaires américain pour une réunion au ministère.