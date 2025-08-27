PAR PAYS
Copenhague convoque le chargé d’affaires américain après des manœuvres d’ingérence au Groenland

Par BENIN WEB TV
L’Iran affirme avoir tué treize «terroristes» dans une province instable du sud-est

Syrie : frappe israélienne le 26 août, six militaires tués selon la télévision d’État

Record de chaleur: Tokyo enchaîne dix jours à 35°C et plus

Israël dit avoir intercepté un missile lancé depuis le Yémen

États-Unis: surtaxe douanière sur les produits indiens portée à 50%

Décès d’un streamer : Kick, plateforme australienne, s’engage à coopérer avec la France

États-Unis : le vaisseau de la mégafusée Starship réussit son amerrissage dans l’océan Indien

La mégafusée Starship d’Elon Musk reprend les airs après plusieurs revers

Face au déploiement américain, le Venezuela déploie navires de guerre et drones dans ses eaux territoriales

Frappe israélienne près de Damas : trois soldats tués

Le Danemark a convoqué le chargé d’affaires américain, a annoncé mercredi 27 août la diplomatie danoise, après un reportage de la télévision publique évoquant des « tentatives d’ingérence » au Groenland, territoire autonome du royaume scandinave convoité par l’administration Trump. « Toute tentative d’ingérence dans les affaires internes du royaume sera bien sûr inacceptable », a réagi le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, dans un communiqué transmis à l’AFP. Il a ajouté avoir demandé au ministère des Affaires étrangères de convoquer le chargé d’affaires américain pour une réunion au ministère.

