Colombie : six policiers tués dans des affrontements et par une attaque de drone du plus grand cartel de la drogue

Six policiers ont été tués et sept autres blessés jeudi 21 août dans le département d’Antioquia, au nord‑ouest de la Colombie, lors d’affrontements et d’une attaque au drone attribuée au Clan del Golfo, a indiqué la police, confirmée par le ministère de la Défense. Selon un responsable de la police interrogé par l’AFP, des assaillants ont pris pour cible une équipe chargée de l’éradication de plantations de feuilles de coca, la harcelant avant de viser l’un des hélicoptères de l’opération à l’aide d’un drone, qui s’est écrasé au sol. Le ministère de la Défense a précisé que les auteurs de l’attaque appartiendraient au Clan del Golfo, le principal groupe de narcotrafiquants en Colombie.

