Colombie : 34 soldats otages d’une guérilla, annonce le ministre de la Défense

Par BENIN WEB TV
Le ministre colombien de la Défense a annoncé mardi 26 août que 34 soldats colombiens avaient été pris en otage par une guérilla dans l’Amazonie, au sud du pays. Pedro Sánchez n’a pas précisé depuis quand les militaires se trouvent entre les mains des rebelles de l’État‑Major Central, une dissidence des ex‑Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) signataires de l’accord de paix de 2016, mais il a indiqué que des combats dimanche 24 août avaient entraîné la mort de 10 rebelles et la capture de 2 d’entre eux.

