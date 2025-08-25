PAR PAYS
Chine : Evergrande, géant immobilier déchu, radié de la Bourse de Hong Kong

Le géant immobilier chinois Evergrande a été retiré de la cotation de la Bourse de Hong Kong lundi 25 août, nouvelle étape de sa chute qui illustre les difficultés de la deuxième économie mondiale. Ancien numéro un du secteur, l’entreprise, criblée de dettes et condamnée pour fraude, a contribué ces dernières années à une perte de confiance dans un marché autrefois très rentable, désormais fragilisé par le ralentissement économique et la prolifération de logements inachevés. Son expulsion de la place financière hongkongaise, décidée début août par le comité de cotation, est entrée en vigueur après une suspension préalable de ses actions : Evergrande n’avait pas rempli les conditions requises pour un retour en bourse en raison de son endettement. Selon un rapport d’étape des liquidateurs Edward Middleton et Tiffany Wong rendu début août et relayé par l’AFP, la dette du groupe dépassait les 27,5 milliards de dollars précédemment estimés.

