En Brève

Chikungunya : le vaccin Valneva suspendu aux États-Unis après de nouveaux effets indésirables

Par BENIN WEB TV
Les autorités sanitaires américaines ont suspendu, avec effet immédiat, l’autorisation du vaccin anti-chikungunya Ixchiq du groupe franco-autrichien Valneva, a annoncé l’entreprise lundi 25 août dans un communiqué cité par l’AFP, invoquant de nouveaux signalements d’effets secondaires. Cette suspension entraîne l’interruption des envois et de la commercialisation du vaccin aux États-Unis. Développé parmi les premiers contre le chikungunya, une maladie virale transmise à l’homme par des piqûres de moustiques, le vaccin voit son déploiement perturbé par la notification de plusieurs effets graves, notamment dans le contexte d’une épidémie majeure au printemps à La Réunion.

