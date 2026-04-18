CEP 2026 au Bénin: le ministère rappelle les diligences avant la désignation des acteurs

Le Ministère des Enseignements Maternel et Primaire a adressé, le 17 avril 2026, une note aux directeurs départementaux et aux responsables des structures concernées, relative aux préparatifs de la désignation des acteurs de l’examen du Certificat d’Études Primaires (CEP), session de juin 2026.

Le ministère demande la finalisation de la mise à jour du personnel au plus tard le 22 avril 2026, l’actualisation des listes d’inéligibilité des acteurs avant le 24 avril, ainsi que la proposition des préparateurs de centres au plus tard le 28 avril 2026.

Il est rappelé que la mise à jour des informations relève de la responsabilité exclusive des chefs de service et doit s’appuyer sur des données fiables concernant chaque agent. Tout manquement entraînera l’exclusion du responsable et de l’agent concerné des activités rémunérées liées aux examens et concours pour l’année en cours.

Les listes d’inéligibilité actualisées sont attendues sous pli fermé au Secrétariat général du ministère au plus tard le mardi 28 avril 2026. Le ministre, Salimane Karimou, insiste sur la stricte application de ces instructions.