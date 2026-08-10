Catherine Frot : sa sœur Dominique, la proviseure de Soda, est décédée à 68 ans

Dominique Frot, comédienne française reconnue pour son rôle de la proviseure dans la série SODA, est décédée le 7 août à l’âge de 68 ans, a annoncé sa sœur Catherine Frot sur Instagram. Actrice de théâtre et de cinéma au parcours dense, elle laissait plusieurs projets en cours, dont un rôle au cinéma prévu pour le 21 octobre.

La disparition a été confirmée par Catherine Frot via une story Instagram : « C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès, survenu le 7 août, de Dominique. Pour ceux qui l’ont aimée et le souhaitent, nous vous communiquerons prochainement le lieu et la date des obsèques. » L’information a également été relayée sur les réseaux sociaux et par des comptes d’actualité sur X (ex-Twitter).

Née le 23 août 1957, Dominique Frot avait suivi une formation aux techniques dramatiques et musicales, notamment au Conservatoire national supérieur d’art dramatique et à l’École normale de musique de Paris. Elle débute au théâtre en 1982 dans Les Rustres de Carlo Goldoni et apparaît la même année au cinéma dans le film d’espionnage Enigma.

Des projets toujours en cours

Au fil de sa carrière, Dominique Frot a participé à une quarantaine de films et à de nombreuses productions théâtrales. Le grand public l’a découverte pour son personnage de proviseure dans la série SODA, diffusée sur W9 entre 2011 et 2015, qui a contribué à populariser plusieurs jeunes acteurs de la génération de Kev Adams.

Au moment de son décès, elle travaillait encore sur des projets audiovisuels. Elle figure au générique du film Karma, réalisé par Guillaume Canet, aux côtés de Marion Cotillard et de Denis Ménochet. Le film est annoncé en salles pour le 21 octobre ; Dominique Frot avait partagé sa fierté à propos de ce rôle sur Instagram, écrivant : « Au cinéma le 21 octobre. Le rôle que m’a offert Guillaume Canet dans son nouveau film Karma s’inscrit comme un point de bascule, et résonne au delà de l’histoire.«

Par ailleurs, la comédienne participait au pilote Synergie de la série Homogène, indiquant qu’elle poursuivait une activité artistique soutenue jusque récemment.

Ses débuts sur scène et à l’écran dans les années 1980 ont posé les jalons d’une carrière multimédia : théâtre, longs métrages et télévision. Sa filmographie extensive, étalée sur plusieurs décennies, témoigne d’une présence régulière dans le paysage audiovisuel français.

Les circonstances précises de son décès n’ont pas été précisées par la famille au moment de l’annonce. Dominique Frot aurait dû fêter ses 69 ans le 23 août prochain.