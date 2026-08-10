Lolita Séchan : le petit mas familial transmis par Renaud

Le 9 août 2026, Lolita Séchan fête ses 46 ans. Fille unique du chanteur Renaud et de Dominique Quilichini, elle s’est imposée comme autrice jeunesse et dessinatrice de bandes dessinées, tout en poursuivant un parcours artistique distinct de celui de son père. Un petit mas familial du sud de la France, transmis par Renaud, occupe une place centrale dans sa vie et dans la transmission qu’elle opère aujourd’hui à sa fille.

Ce mas, décrit par Lolita comme « tout petit » mais accueillant des dizaines d’amis chaque été, a longtemps été le décor des étés de sa jeunesse. Invitée de l’émission VIP chez Marie, elle a évoqué avec émotion ce lieu modeste, lieu de jeux et de retrouvailles, où se sont nouées des amitiés et des habitudes de clan plutôt que des démonstrations de richesse.

Devenue mère en 2011 de Héloïse, fruit de son union avec le chanteur Renan Luce, Lolita est revenue sur ce mas pour en faire un point d’ancrage pour la génération suivante. Selon ses propos, la décision de « lui donner ce petit endroit » est venue naturellement après la naissance de sa fille, et les anciennes bandes d’amis se sont reformées, cette fois accompagnées de leurs enfants.

Un héritage affectif au cœur des choix familiaux

Le mas n’est pas présenté comme un simple patrimoine immobilier mais comme un héritage affectif transmis de génération en génération. Pour Renaud, le lieu avait déjà une valeur symbolique de transmission familiale ; pour Lolita, il représente une enfance protégée, rythmée par la liberté et les rires. Elle relate que, adolescent·e·s, eux et leurs amis investissaient l’espace, transformant la propriété en « immense terrain de jeux » où se retrouvaient familles et voisins.

La relation entre Lolita et son père est, selon les témoignages et les médias, étroite et parfois marquée par des responsabilités prises par la fille au fil des années. Elle est devenue l’une des proches du chanteur, veillant sur lui et assumant ponctuellement des missions de manageuse, tout en continuant sa carrière d’autrice. Dans un entretien accordé en 2025 à Libération, elle reconnaissait avoir longtemps placé les besoins de son père avant ses propres projets, une dynamique qu’elle a ensuite rééquilibrée.

Des gestes concrets de solidarité ont ponctué ces liens familiaux. Après son divorce d’avec Renan Luce en 2016, Lolita relate une phrase marquante de son père : « Tu as survécu à moi, tu survivras à tout… ». Plus récemment, pour lui permettre de racheter la part de la maison familiale détenue par son ex-mari, Renaud a accepté de vendre une pièce de sa collection personnelle — une planche originale de Tintin — geste qui a permis à Lolita de préserver la continuité du lieu; elle en plaisante aujourd’hui en se disant « hébergée par Hergé ».

Les étés reprennent donc au mas familial, où les enfants d’hier emmènent désormais leurs propres enfants et où les souvenirs se transmettent par la répétition des saisons et des retrouvailles.