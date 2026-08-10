Arthur en béquilles en Polynésie française pour des vacances apaisées loin de la haine

Arthur, animateur et producteur emblématique du paysage audiovisuel français, traverse un été 2026 marqué par un événement inattendu. Victime d’un accident domestique ayant entraîné une fracture à la cheville, il a dû réaménager ses vacances pour se reposer tout en restant actif malgré son immobilisation. À des milliers de kilomètres de la métropole, c’est en Polynésie française, dans un cadre idyllique, que l’animateur a choisi de se ressourcer avec sa famille, loin de son quotidien professionnel et des contraintes liées à son statut.

De son vrai nom Jacques Essebag, né en 1966 à Casablanca, Arthur s’est imposé depuis les années 1990 comme une figure majeure du show-business français. Il s’est fait connaître grâce à des émissions populaires mêlant humour et divertissement telles que “Les Enfants de la télé” ou encore “Vendredi, tout est permis”. Parallèlement à sa carrière d’animateur, il est également entrepreneur influent au travers de sa société de production Satisfaction, qui a produit de nombreux formats à succès tant en France qu’à l’international. Ses multiples investissements dans les médias, les nouvelles technologies et l’immobilier renforcent sa stature auprès de ses pairs et du public.

Après une saison chargée marquée notamment par la perte de son père, Arthur a connu un coup d’arrêt brutal à sa rentrée estivale. En effet, il a glissé dans ses escaliers en tenant son téléphone à la main, ce qui a provoqué une fracture à la cheville. Cette blessure l’a obligé à une immobilisation stricte estimée à six semaines, le contraignant à repenser ses plans pour les vacances. Pourtant, refusant de renoncer à ce moment de repos bien mérité, il a décidé de partir en voyage, choisissant avec soin une destination qui combine détente, beauté naturelle et tranquillité.

Vacances en Polynésie française, entre repos et sérénité

Arthur a ainsi opté pour un séjour familial en Polynésie française, une région renommée pour ses lagons turquoise et ses paysages paradisiaques. C’est sur son compte Instagram qu’il a partagé des images de ses vacances, filmé avec une béquille guidant ses pas au bord de l’eau. L’animateur fait preuve d’humour malgré sa condition, comme en témoigne sa légende : “Balade dans le lagon… en béquilles. Un sac-poubelle autour du plâtre, parce que l’élégance n’attend pas. Même avec une cheville en vrac, impossible de résister. Moorea est vraiment magique.” Cette attitude résolument positive dénote sa volonté de profiter pleinement de ses vacances tout en gérant sa blessure.

Par ailleurs, Arthur a choisi d’abandonner provisoirement la sécurité rapprochée et le protocole habituel qui accompagnent sa célébrité. Selon lui, il souhaite une immersion totale dans la nature, loin du tumulte médiatique, en compagnie seulement des éléments naturels : quelques raies et petits requins dans le lagon. Selon lui, ce retour à la simplicité offre un moment de paix qu’il partage en direct avec ses abonnés.

Cette démarche a suscité de nombreux commentaires enthousiastes et bienveillants de la part de ses fans, qui louent cet instant de calme retrouvé et la liberté dont il bénéficie. Sur les réseaux sociaux, certains expriment leur admiration pour cette escapade où l’animateur semble véritablement coupé des tensions et des contraintes du show-business ou des affaires. En quelques images et mots, Arthur témoigne à la fois de sa résilience face à une blessure physique et de son désir de se reconnecter à une vie plus sereine.