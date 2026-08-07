Ce 7 août 2026, Canal+ diffuse Chien 51, thriller futuriste porté par Gilles Lellouche, Adèle Exarchopoulos, Louis Garrel, Romain Duris, Valeria Bruni Tedeschi et Artus. Alors que le film met en scène un Paris transformé par l’intelligence artificielle, la réalité ramène l’acteur vers des préoccupations concrètes : deux de ses refuges, situés à Fontainebleau et au Cap Ferret, se trouvent aujourd’hui dans des zones exposées aux incendies qui ont marqué l’été 2026.

Dans Chien 51, Gilles Lellouche incarne un policier confronté à une société fracturée où l’intelligence artificielle ALMA intervient dans les enquêtes, et où les classes sociales évoluent séparément. La diffusion du film coïncide avec une actualité nationale dominée par des départs de feu d’intensité inhabituelle pour la saison.

La proximité de ses résidences avec des milieux fragiles fait de ces lieux des points de vigilance : la forêt de Fontainebleau, vaste massif boisé, et le littoral du Bassin d’Arcachon autour du Cap Ferret sont régulièrement cités parmi les espaces les plus surveillés durant les pics de chaleur et de sécheresse.

Deux maisons sous pression : Cap Ferret et Fontainebleau

Gilles Lellouche partage depuis plusieurs années son temps entre Paris, le bassin d’Arcachon et la Seine-et-Marne. Sa maison du Cap Ferret est décrite comme une demeure discrète, intégrée à la végétation, ouverte sur l’océan Atlantique et pensée comme un refuge. L’acteur dit privilégier la simplicité dans son mode de vie : « Je vis simplement », formule qu’il emploie pour résumer le parti pris de cette résidence tournée vers la lumière et le contact avec la nature.

Le littoral girondin, très attractif pour des résidents et des visiteurs, subit en parallèle des épisodes de sécheresse et de fréquentation croissante. Le chanteur Pascal Obispo, également installé dans le Bassin d’Arcachon, a récemment dénoncé cette pression: « C’est un endroit magnifique (…), mais c’est un enfer, je ne sors plus de chez moi », en évoquant problèmes de circulation et de logement. Ces évolutions renforcent la vulnérabilité des zones boisées et des espaces littoraux face aux risques d’incendie.

La propriété familiale de l’acteur, près de Fontainebleau, a une histoire ancienne dans le parcours personnel de l’artiste. Après une enfance à Savigny-sur-Orge et une adolescence passée dans un manoir de Montigny-sur-Loing, aux portes du massif de Fontainebleau, Gilles Lellouche raconte avoir découvert le théâtre grâce à une professeure de français qui a changé son destin. Il a racheté la maison familiale pour aider ses parents; elle accueille aujourd’hui sa mère et constitue un point de rassemblement pour la famille, un héritage destiné à ses enfants, Ava et Jules.

Le massif de Fontainebleau, qui s’étend sur quelque 25 000 hectares, figure parmi les espaces naturels particulièrement surveillés lors des vagues de chaleur. Face aux risques accrus cet été, les autorités multiplient les mesures de prévention afin d’éviter tout départ de feu.