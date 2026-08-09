Réformes communautaires : le Bénin atteint un taux de mise en œuvre de 73 % selon l’UEMOA

Le Bénin a obtenu un taux de réalisation de 73 % lors de la revue politique annuelle 2026 des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’UEMOA. L’évaluation a porté sur 145 textes dans les domaines de la convergence économique, du marché commun et des politiques sectorielles.

Le ministère béninois de l’Économie et des Finances a accueilli, jeudi 23 juillet 2026, la délégation de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), ainsi que les représentants des ministères et structures concernés par l’application des engagements communautaires.

La revue vise à mesurer le niveau de transposition et de mise en œuvre, dans les États membres, des actes adoptés par le Conseil des ministres et la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’UEMOA. Pour l’édition 2026, l’évaluation s’est appuyée sur une grille couvrant 145 textes communautaires.

Les travaux ont porté sur trois axes : la gouvernance économique et la convergence, le fonctionnement du marché commun et les politiques sectorielles. À l’issue de l’exercice, le Bénin affiche un taux de réalisation de 73 %.

Selon la Commission de l’UEMOA, le seuil de 70 % traduit des efforts significatifs dans la mise en œuvre des réformes communautaires. Le président de l’institution, Abdoulaye Diop, a toutefois indiqué que certains domaines nécessitaient encore des progrès.

« Le plus important pour nous aujourd’hui a été de constater les engagements très forts des autorités béninoises pour qu’à la prochaine revue, nous puissions enregistrer des avancées significatives dans les domaines où des efforts restent attendus », a-t-il déclaré.

Le suivi des textes au cœur des échanges

Le ministre béninois de l’Économie et des Finances, chargé de la Coopération, Aristide Medenou, a attribué les résultats obtenus au suivi régulier des textes communautaires et à la mobilisation des administrations concernées. Il a estimé que ce niveau de réalisation illustre l’engagement du Bénin en faveur de l’intégration régionale et du respect de ses obligations au sein de l’UEMOA.

La revue a également permis d’identifier les difficultés rencontrées dans certains secteurs, de partager les expériences entre administrations et de rechercher, avec la Commission de l’UEMOA, des solutions destinées à améliorer la transposition et l’application des réformes.

Le gouvernement béninois a réaffirmé son intention de poursuivre les efforts engagés afin de consolider les acquis et d’améliorer le résultat du pays lors des prochaines évaluations. Les autorités entendent ainsi contribuer au renforcement de l’intégration économique et monétaire dans l’espace UEMOA.