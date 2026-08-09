Bénin : 561,8 millions de FCFA d’indemnisations pour protéger les producteurs des aléas climatiques

Le Bénin a versé 561,8 millions de FCFA d’indemnités à 94 905 producteurs de riz et de coton victimes de pertes de rendement durant la campagne agricole 2025-2026. Le dispositif, déployé dans le cadre d’une phase pilote d’assurance agricole indicielle multirisque, devrait être étendu à 122 000 producteurs lors de la prochaine campagne.

Le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, Adin Yeton Blokounon Goubalan, a remis les chèques aux bénéficiaires vendredi 7 août 2026 à Cotonou. L’opération s’inscrit dans un programme lancé en 2024 par le gouvernement béninois avec l’appui de plusieurs partenaires.

L’assurance agricole indicielle multirisque vise à couvrir les producteurs contre les pertes liées notamment aux aléas climatiques. Le programme ambitionne de renforcer la résilience de 100 000 producteurs et éleveurs dans les douze départements du pays, en ciblant notamment les filières rizicole, cotonnière et l’élevage.

Près de 95 000 producteurs couverts

Pour la campagne 2025-2026, 94 905 producteurs de riz et de coton ont bénéficié d’une couverture d’assurance. Le gouvernement a pris en charge 80 % des primes, afin de rendre le mécanisme accessible aux exploitants.

Le montant total des indemnisations atteint 561,8 millions de FCFA. Les riziculteurs ont reçu 376,8 millions de FCFA, tandis que 185 millions de FCFA ont été destinés aux producteurs de coton.

Selon Alfred Kpemavo, représentant des compagnies d’assurance, ces indemnisations résultent d’un mécanisme conçu pour limiter l’impact financier des pertes de rendement et permettre aux exploitants de poursuivre leurs activités.

La Coopération suisse, qui accompagne le programme, a également insisté sur l’importance de l’inclusion financière des femmes et des jeunes. Ganni Badou Tamou, président de la Fédération nationale des coopératives villageoises des producteurs de coton, a pour sa part salué un dispositif susceptible de faciliter l’accès des petits exploitants à une protection financière. Il a invité les producteurs d’autres filières à y adhérer.

Réduire la dépendance à la pluviométrie

Pour le ministre de l’Agriculture, l’assurance ne doit pas se limiter au remboursement des pertes. Elle doit aussi contribuer à sécuriser les investissements agricoles et les revenus des exploitants, tout en soutenant la sécurité alimentaire.

Le ministre a toutefois rappelé que l’assurance ne constitue qu’un volet de la transformation du secteur. Il a cité parmi les priorités la maîtrise de l’eau, l’accès au foncier, la disponibilité d’intrants performants à des prix abordables et le financement des exploitations.

Ces mesures doivent contribuer à réduire la dépendance de l’agriculture béninoise aux précipitations et à améliorer les conditions d’installation des jeunes agriculteurs.

Un objectif de 122 000 bénéficiaires en 2026-2027

Après cette phase pilote, le gouvernement prévoit d’élargir le programme au cours de la campagne agricole 2026-2027. Le ministère de l’Agriculture et le Fonds national de développement agricole (FNDA) ciblent 122 000 producteurs.

Le calendrier de déploiement et les modalités précises de cette extension n’ont pas été détaillés. L’objectif affiché est d’inscrire progressivement l’assurance agricole parmi les instruments de gestion des risques et de protection des exploitations au Bénin.