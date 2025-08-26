Caroline Garcia : sa carrière s’achève sur une élimination au 1er tour de l’US Open

Caroline Garcia a mis un terme à sa carrière professionnelle lundi 25 août, s’inclinant au premier tour de l’US Open face à la Russe Kamilla Rakhimova (65e) sur le score de 6-4, 4-6, 6-3. Ancienne n°4 mondiale, la Lyonnaise de 31 ans quitte le circuit trois ans après sa demi-finale à New York et après avoir remporté les prestigieuses Finales WTA réunissant les huit meilleures joueuses de la saison; elle laisse derrière elle un palmarès de 11 titres et une victoire en Fed Cup avec l’équipe de France en 2019.