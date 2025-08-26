PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Caroline Garcia : sa carrière s’achève sur une élimination au 1er tour de l’US Open

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Macron : frappes israéliennes sur un hôpital à Gaza «intolérables», Israël doit respecter le droit international

Journalistes tués à Gaza — Benyamin Netanyahu déplore un «accident tragique»

Pologne : le président nationaliste met son veto à la prolongation des aides aux réfugiés ukrainiens

Face-à-face Trump–Lee Jae-myung à Washington : le président américain dénonce une «purge» en Corée du Sud

France: Bayrou juge la situation «préoccupante» et réclame un vote de confiance au Parlement le 8 septembre

Frappe israélienne contre un hôpital de Gaza : l’ONU juge «choquante» l’inaction internationale

La Norvège veut conserver 7,2 milliards d’euros d’aide à l’Ukraine en 2026

Corée du Sud : le Parlement adopte une loi renforçant les droits des actionnaires minoritaires

Netanyahu propose un retrait progressif du Liban si le Hezbollah est désarmé

Ukraine : la Russie revendique la prise d’une nouvelle localité près de Dnipropetrovsk

VOIR TOUS LES FLASHS

Caroline Garcia a mis un terme à sa carrière professionnelle lundi 25 août, s’inclinant au premier tour de l’US Open face à la Russe Kamilla Rakhimova (65e) sur le score de 6-4, 4-6, 6-3. Ancienne n°4 mondiale, la Lyonnaise de 31 ans quitte le circuit trois ans après sa demi-finale à New York et après avoir remporté les prestigieuses Finales WTA réunissant les huit meilleures joueuses de la saison; elle laisse derrière elle un palmarès de 11 titres et une victoire en Fed Cup avec l’équipe de France en 2019.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!