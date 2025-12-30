CAN 2025: malgré la qualification, Gernot Rohr veut frapper fort face au Sénégal

Gernot Rohr a réagi à la qualification des Guépards en huitième de finale de la CAN 2025 avant même leiur dernier match de groupe contre le Sénégal. Et le sélectionneur du Bénin a assuré que cela ne modifiera en rien le plan de ses poulains qui comptent arracher la victoire face aux Lions de la Téranga.

La suite après la publicité

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Déjà assuré de disputer les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, le Bénin n’entend pas lever le pied. Après la qualification acquise avant même la dernière journée de la phase de groupes, le sélectionneur des Guépards, Gernot Rohr, a affiché sa satisfaction tout en rappelant l’ambition intacte de son équipe à la veille du choc face au Sénégal.

Sortir d’un groupe relevé constituait l’objectif prioritaire du staff technique béninois, et celui-ci est désormais atteint. Une récompense jugée méritée par le technicien franco-allemand, qui estime que ses joueurs ont répondu présent lors des deux premières rencontres. Malgré une première sortie frustrante, marquée selon lui par des décisions arbitrales défavorables après l’intervention de la VAR, les Guépards ont su rebondir et gérer parfaitement leur deuxième match pour se placer dans une position favorable.

À lire aussi : CAN 2025: avec le Bénin, les pays déjà qualifiés pour les huitièmes de finale

Pour autant, la qualification ne change rien à l’état d’esprit du groupe. Face au Sénégal, Gernot Rohr promet une équipe compétitive et concentrée, avec la volonté de signer un résultat de prestige. Une victoire permettrait au Bénin d’améliorer son classement final dans le groupe, avec en ligne de mire un adversaire potentiellement plus abordable au tour suivant.

« Nous allons préparer ce match comme si nous n’étions pas encore qualifiés, avec en tête de faire un bon résultat et après voir ce que le tirage va nous donner », a insisté le sélectionneur, déterminé à maintenir le même niveau d’exigence. L’encadrement technique souhaite ainsi poursuivre sur la dynamique positive et engranger un maximum de confiance avant la phase à élimination directe.

Concernant la suite de la compétition, le sélectionneur béninois reste prudent. Selon les scénarios, les Guépards pourraient croiser la route de l’Égypte lors des huitièmes de finale, avec un possible déplacement à Agadir. Mais le coach de 72 ans préfère attendre le verdict final du groupe avant de se projeter davantage. Une chose est sûre : le Bénin a déjà réussi sa phase de groupes et s’avance désormais avec ambition et sérénité dans cette CAN 2025.