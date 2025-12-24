CAN 2025: l’Algérie déroule d’entrée face au Soudan

Avec un doublé de Riyad Mahrez, l’Algérie a tranquillement disposé du Soudan (3-0) ce mercredi, à l’occasion de la première journée du groupe E à la CAN 2025.

C’est sans doute un signal fort envoyé à la concurrence. La sélection algérienne a écrasé ce mercredi le Soudan en phase de poule de la CAN 2025. Opposés aux Faucons de Jediane dans une rencontre comptant pour la première journée du groupe E, les poulains du sélectionneur Vladimir Petković se sont imposés sur le score sans appel de 3-0.

Trop forts pour les Soudanais limités offensivement, les Algériens ont déroulé sur des réalisations de Riyad Mahrez et Ibrahim Maza. Le premier a signé un doublé et le second a porté l’estocad en fin de match. Avec ce succès logique, l’Algérie prend les commandes de la poule devant le Burkina Faso, qui a dompté la Guinée Equatoriale (2-1) dans l’autre match de ce groupe. Les deux formations se retrouveront dimanche lors de la deuxième journée.