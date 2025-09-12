PAR PAYS
CAN 2025: la CAF célèbre le cap des 100 jours avant le coup d’envoi

Afrique-Sport
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Trophée de la Coupe d'Afrique des nations
Trophée de la Coupe d'Afrique des nations
La Confédération africaine de football (CAF) a marqué, ce jeudi, l’étape symbolique des 100 jours précédant le début de la Coupe d’Afrique des nations 2025.

Pour la première fois depuis 1988, le Maroc accueillera la plus prestigieuse compétition du football africain. Du 21 décembre 2025 au 16 janvier 2026, 24 sélections s’affronteront dans une atmosphère attendue comme électrique.

Neuf stades répartis dans six villes – Rabat, Casablanca, Fès, Tanger, Marrakech et Agadir – seront le théâtre d’un mois de fête du football, où le continent et le reste du monde auront les yeux tournés vers le Royaume chérifien.

