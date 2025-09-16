BY COUNTRIES
CAN 2025: CAF celebrates hitting the 100-day mark before kickoff

Africa-Sport
By Paul Arnaud DEGUENON
Des joueurs marocains célèbrent leur but
Des joueurs marocains célèbrent leur but@google
La Confédération africaine de football (CAF) a marqué, ce jeudi, l’étape symbolique des 100 jours précédant le début de la Coupe d’Afrique des nations 2025.

Pour la première fois depuis 1988, le Maroc accueillera la plus prestigieuse compétition du football africain. Du 21 décembre 2025 au 16 janvier 2026, 24 sélections s’affronteront dans une atmosphère attendue comme électrique.

Neuf stades répartis dans six villes – Rabat, Casablanca, Fès, Tanger, Marrakech et Agadir – seront le théâtre d’un mois de fête du football, où le continent et le reste du monde auront les yeux tournés vers le Royaume chérifien.

