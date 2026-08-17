Campagne cotonnière 2025-2026: le Bénin reprend la tête en zone CFA malgré la baisse globale

​Le Bénin s’empare du premier rang des pays producteurs de coton-graine de la zone CFA avec une récolte de 533 590 tonnes pour la campagne 2025-2026.

Ce positionnement intervient malgré un repli de 16,3 % de sa production sur un an, ce qui constitue sa deuxième baisse annuelle consécutive.

​D’après le Programme régional de production intégrée du coton en Afrique (PR-PICA), la production globale des huit pays de la zone s’est affaissée à environ 1,98 million de tonnes en 2025-2026, accusant un recul de 14,2 % par rapport aux 2,31 millions de tonnes enregistrés la campagne précédente.

En l’espace de deux ans, la zone CFA a essuyé une perte cumulée de près de 24 % de ses volumes récoltés, principalement en raison des attaques d’insectes jassides et des irrégularités pluviométriques.

​La trajectoire des pays membres varie fortement au sein de la région. Ancien leader avec 656 751 tonnes en 2024-2025, le Mali enregistre une chute de 39,5 % pour s’établir à 397 540 tonnes.

À l’inverse, le Burkina Faso progresse de 7 % pour atteindre 313 042 tonnes, ce qui lui permet de se hisser à la troisième place régionale. De leur côté, la Côte d’Ivoire enregistre un léger repli de 0,4 % avec 310 407 tonnes et le Cameroun baisse de 11,9 % avec 250 722 tonnes.

Enfin, les plus fortes progressions concernent des pays aux volumes plus modestes, notamment le Sénégal qui bondit de 62,2 % avec 25 166 tonnes, ainsi que le Togo et le Tchad qui affichent chacun une hausse de 30,3 % avec respectivement 78 706 et 75 268 tonnes récoltées.

​Hétérogénéité des rendements à l’hectare

​En matière de rendement, le Cameroun conserve le ratio le plus élevé avec 1 268 kg par hectare, suivi du Sénégal avec 1 235 kg par hectare et de la Côte d’Ivoire avec 1 069 kg par hectare. À l’opposé, le Tchad et le Mali affichent les plus bas niveaux de la zone, enregistrant respectivement 545 kg par hectare et 745 kg par hectare.

Malgré ces difficultés répétées et deux années consécutives de contraction, la zone CFA demeure le deuxième exportateur mondial de coton.