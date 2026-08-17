Bénin: Nourénou Atchadé rappelle l’importance de l’opposition lors d’un meeting à Parakou

​À l’occasion d’un rassemblement politique à Parakou, Nourénou Atchadé, président du parti d’opposition Les Démocrates, s’est exprimé sur la gouvernance actuelle et le rôle de l’opposition dans le paysage politique béninois.

​S’exprimant sur la préservation de l’espace démocratique, le leader de la formation d’opposition a souligné que le pouvoir du président Romuald Wadagni n’a aucun intérêt à voir l’opposition être supprimée, avertissant qu’une telle démarche conduirait le pays tout droit dans le mur.

Concernant la gestion de l’État, il a rappelé que son parti avait longtemps critiqué le manque de mesures sociales, tout en reconnaissant que le pouvoir a agi dans leur direction à sa prise de fonction, une évolution appréciée par son parti.

Enfin, Nourénou Atchadé a tenu à réaffirmer la posture de vigilance des Démocrates, précisant que la formation politique continuerait de critiquer fermement d’éventuelles dérives du régime.

Concernant l’installation du Sénat présidé par l’ancien président Patrice Talon et la trêve politique dont cette chambre haute est le gendarme, la position du parti politique est déjà connu à travers des tribunes de Nathaniel Kitti et l’ancien parlementaire Woroucourou.