«Je veux juste être en paix», Omah Lay renonce à arrêter de fumer

Omah Lay a révélé avoir renoncé à ses tentatives pour arrêter de fumer après plusieurs échecs. Le chanteur nigérian, qui assume désormais cette habitude, estime vouloir profiter pleinement de la vie malgré les risques et les contraintes liés à sa consommation.

Le chanteur nigérian Omah Stanley Didia, plus connu sous le nom d’Omah Lay, a confié avoir renoncé à se contraindre à arrêter de fumer. L’artiste affirme avoir tenté à plusieurs reprises de mettre fin à cette habitude, sans parvenir à s’en défaire durablement. Invité récemment dans le podcast de DJ Dan, l’interprète de « Soso » a expliqué avoir finalement choisi d’accepter son rapport au tabac et au cannabis, estimant que la vie était trop courte pour continuer à se livrer à une lutte permanente contre cette habitude.

« J’adore fumer. J’ai essayé d’arrêter, je me suis forcé, mais impossible. Franchement, la vie est courte. Je vais mourir un jour. On va tous mourir un jour. Alors, à quoi bon se forcer à arrêter de fumer ? », a-t-il déclaré. Omah Lay estime également que le caractère illégal du cannabis au Nigeria renforce chez lui une forme de satisfaction personnelle et de transgression. « Je veux juste être en paix et fumer mon herbe. Le fait que ce soit illégal au Nigeria me procure un bonheur artificiel et un sentiment de rébellion », a-t-il expliqué.

L’artiste a ainsi revendiqué son choix de profiter pleinement de son quotidien, malgré les difficultés qu’il dit avoir rencontrées lorsqu’il tentait de renoncer à cette habitude. « Voilà. C’est ma vie. Je vais la vivre pleinement. Je vais profiter de chaque instant », a conclu Omah Lay.