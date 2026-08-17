Bénin: Les Démocrates appellent le Sénat à œuvrer pour un réexamen des lois controversées

​À l’occasion d’un meeting organisé ce week-end à Parakou, les cadres et militants du parti d’opposition Les Démocrates ont fait le point sur la situation politique nationale et aborder l’avenir de leur formation politique, à la suite d’une période marquée par des tensions internes et des démissions.

​Lors de ce rassemblement, le président du parti Les Démocrates a réaffirmé la position de sa formation politique face au régime de Romuald Wadagni.

Tout en saluant certains progrès enregistrés sur le plan social, le chef du parti a souligné que Les Démocrates maintiendraient un rôle de vigilance et continueraient de dénoncer les dérives éventuelles.

Urgences de réexaminer certaines lois à polémiques

Exprimant ses attentes envers la nouvelle haute chambre du Parlement, il a qualifié le Sénat de « Conseil des sages » et estimé qu’il incombe à cette institution, composée de figures d’expérience, de réexaminer certains textes législatifs sujets à controverse.

​Cette prise de position intervient alors que le Sénat finalise son installation en tant que deuxième chambre du parlement.

Pour rappel, Patrice Talon a été élu à la présidence de la chambre haute le 6 août dernier avec 24 voix sur 25, aux côtés de Louis Vlavonou à la vice-présidence, ainsi qu’Alassane Séidou et Adidjatou Mathys respectivement aux postes de rapporteur et rapporteure suppléante.

Les 25 sénateurs doivent d’ailleurs se réunir lors d’une séance préparatoire le 15 septembre prochain afin d’examiner les règlements administratif et financier de la nouvelle institution.