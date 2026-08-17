L’amour est dans le pré : jusqu’à 30 millions d’euros de pubs, le jackpot pour M6

Ce 17 août 2026 marque le coup d’envoi de la 21e saison de L’amour est dans le pré sur M6. Le célèbre programme de rencontres, qui séduit chaque été des millions de téléspectateurs français, revient avec un casting renouvelé comprenant notamment Étienne et Fabien, deux frères au lien exceptionnel, ainsi que Justine et Vincent, amis de longue date ayant choisi d’explorer chacun leur propre chemin sentimental. Présentée par Karine Le Marchand, l’émission poursuit sa philosophie d’authenticité en continuant d’adapter son format à la singularité des participants, offrant des rencontres toujours plus naturelles et émouvantes.

Depuis sa création en 2005, L’amour est dans le pré est devenu l’un des piliers du contenu d’été de M6 avec des audiences stables et significatives. Cette longévité lui permet également d’afficher des performances commerciales impressionnantes, positionnant le programme comme une machine à générer des revenus publicitaires conséquents pour la chaîne. Un phénomène rare pour un format aussi singulier mêlant téléréalité et immersion dans le monde agricole, un secteur souvent peu représenté à la télévision.

Au-delà de la télévision, le programme s’est développé dans le paysage numérique avec des reprises en replay sur la plateforme M6+, qui enregistrent des scores notables plusieurs jours après chaque diffusion. L’ensemble constitue un modèle économique solide pour le groupe, combinant audience télévisée, consommation en ligne et partenariats stratégiques autour des circuits courts et du secteur agricole.

Un succès publicitaire durable et une consommation ciblée

La puissance commerciale de L’amour est dans le pré se manifeste particulièrement dans ses revenus publicitaires, qui ont connu une hausse constante depuis ses débuts. En 2010, la saison 5 avait déjà permis à M6 de générer 17,8 millions d’euros hors taxes grâce à 579 spots publicitaires diffusés pendant la période estivale. Une performance qui posait alors un nouveau record pour la chaîne.

Cette ascension se confirme l’année suivante avec la saison 6, qui établit un nouveau jalon en atteignant 30,5 millions d’euros de chiffre d’affaires publicitaire, à travers 762 spots diffusés. Ce niveau de recette reste une référence dans le paysage télévisuel français et illustre la capacité du programme à convertir ses très bonnes audiences en revenus conséquents.

Cette attractivité repose sur une cible démographique particulièrement convoitée par les annonceurs : les femmes responsables des achats âgées de moins de 50 ans ainsi que les 25-49 ans, deux catégories qui manifestent une forte présence devant l’émission. Ces profils représentent un enjeu de taille pour les marques de grande consommation qui souhaitent maximiser la portée et l’impact de leurs campagnes publicitaires.

Dans un contexte de marché publicitaire souvent fluctuant, L’amour est dans le pré maintient un positionnement stable grâce à une audience fidèle. Ce caractère rassurant permet à M6 de négocier des tarifs publicitaires soutenus et d’assurer ainsi des revenus réguliers tout au long de l’été.

Une exploitation multiplateforme et des coûts de production maîtrisés

Le programme dépasse désormais le cadre classique de la télévision grâce à son exploitation sur M6+, la plateforme de replay du groupe. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : entre 2024 et 2025, les revenus publicitaires issus de la vidéo en ligne ont progressé de 35 %, boostés notamment par les performances du programme sur ce canal numérique. Cette double diffusion contribue à étendre la durée de vie et la visibilité des épisodes.

Par ailleurs, la maîtrise des coûts de production est un autre facteur clé du succès économique de l’émission. Contrairement à d’autres formats de téléréalité, les agriculteurs et prétendants ne sont pas rémunérés pour leur participation ; ils consentent uniquement à une autorisation de diffusion de leur image. La production couvre cependant certains frais indispensables, notamment les déplacements, l’hébergement lors des speed-datings ainsi qu’une partie des dépenses liées aux séjours à la ferme. Le budget consacré aux courses peut atteindre jusqu’à 300 euros dans certaines situations.

Par ailleurs, les sorties au restaurant ou autres activités payantes restent en général à la charge des agriculteurs, ce qui permet de préserver l’authenticité du quotidien qu’ils vivent. Cette organisation garantit à Fremantle, la société de production, une gestion financière efficace et un modèle économique particulièrement robuste.

Un impact économique étendu au-delà de l’écran

L’émission a aussi engendré des retombées économiques positives pour de nombreux anciens participants. Grâce à leur notoriété acquise à travers le programme, certains exploitants ont vu leurs ventes agricoles augmenter de manière significative. Plusieurs ont profité de cette visibilité pour développer une activité commerciale : création de marques, ouverture de chambres d’hôtes, développement de la vente directe ou encore partenariats via les réseaux sociaux.

Certains anciens candidats sont devenus de véritables influenceurs dans le domaine agricole, monétisant leurs collaborations avec des marques lors de publications. Les estimations rapportent que ces partenariats peuvent se négocier entre 300 et 1 000 euros par publication, engendrant des revenus mensuels notables pour ces figures désormais publiques.

Autour de l’émission, un écosystème élargi a vu le jour, incluant notamment des marchés itinérants réunissant d’anciens candidats. En 2025, Karine Le Marchand a lancé le label L’amour est tout près, dont l’objectif est de promouvoir les circuits courts, en partenariat avec plusieurs enseignes de grande distribution. Ce dispositif illustre la capacité du programme à impulser des dynamiques économiques tangibles au cœur du monde agricole français.