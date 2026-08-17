Mélanie Page a suivi 7 ans de thérapie avant de devenir maman pour ne pas transmettre ses blessures

Mélanie Page, actrice franco-australo-britannique, a récemment partagé dans une interview son long parcours personnel avant de devenir mère. Lors du podcast Métamorphose, elle a révélé avoir suivi sept ans de thérapie afin de guérir de ses blessures intérieures et ainsi éviter de transmettre des souffrances à ses enfants. Mariée à l’animateur Nagui depuis plus de 25 ans, elle insiste particulièrement sur le fait que les enfants ne doivent pas être perçus comme un moyen de réparer ou de sauver un couple en difficulté.

Le couple forme une famille recomposée avec quatre enfants. Nina, la fille de Nagui née de son précédent mariage avec Marine Vignes, est âgée aujourd’hui de 27 ans. Mélanie Page et Nagui ont ensemble trois enfants : Roxane (née en 2004), Annabel (2008) et Adrien (2012). L’actrice met en lumière l’importance d’un travail sur soi préalable à la parentalité, pour assurer un environnement émotionnel sain à ses enfants.

Dans son témoignage au podcast, Mélanie Page explique en détail les raisons qui l’ont poussée à entreprendre ce long chemin de thérapie avant d’avoir des enfants. Elle exprime avec franchise sa volonté de ne pas « offrir un cadeau empoisonné » à sa progéniture, en référence aux blessures non résolues qu’elle aurait pu leur transmettre inconsciemment. Ce travail d’introspection est selon elle essentiel, non seulement pour son bien-être mais aussi pour celui de sa famille.

Un message clair sur la parentalité et les relations de couple

« J’ai fait sept ans de thérapie avant de devenir maman parce que je voulais me débarrasser le plus possible des bagages un peu lourds à porter que je leur aurais donnés », affirme Mélanie Page. Elle dénonce la tendance que certains couples peuvent avoir à vouloir « réparer » leur relation par la venue d’un enfant, ce qu’elle juge très inapproprié. Selon elle, « les enfants peuvent contribuer à réparer des choses, mais ils ne sont pas là pour ça ».

L’actrice détaille cette idée : « C’est comme les couples qui vont mal et qui se disent : ‘On va faire un enfant, ça ira mieux.’ Surtout pas ! Très mauvaise idée. Déjà, il y a peu de chances que le couple aille mieux avec un enfant en plus et puis ce n’est pas à l’enfant de porter ça. »

Elle conclut : « Je n’aime pas me dire qu’un enfant est un médicament. Il faut que chacun fasse son chemin et se débarrasse de toutes les petites merdouilles avant. » Ce discours, relayé sur les réseaux sociaux via le compte Instagram du podcast, a suscité de nombreuses réactions positives de la part des internautes.

Réactions du public et débat autour de la santé mentale

La prise de parole de Mélanie Page sur la nécessité de travailler sur soi avant d’avoir des enfants a été largement saluée. De nombreux internautes ont souligné que la santé mentale devrait être une priorité. Certains ont insisté sur l’importance de la thérapie, alors que d’autres ont mis en avant les difficultés d’accès à un accompagnement psychologique, notamment pour des raisons financières.

« Faire une thérapie n’est pas accessible financièrement à tout le monde », a rappelé un utilisateur, exprimant un problème souvent soulevé dans les débats autour de la santé mentale. D’autres ont estimé que chacun pourrait bénéficier d’un tel travail sur soi pour améliorer ses relations et son bien-être personnel.

Ce témoignage participe ainsi à un débat plus large sur la nécessité de mieux intégrer la santé mentale dans les préoccupations sociétales, en particulier vis-à-vis des familles et de la parentalité.