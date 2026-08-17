Espagne: Sergio Busquets fait son retour au Barça

Trois ans après avoir quitté le FC Barcelone, Sergio Busquets retrouve son club de toujours. L’ancien milieu de terrain intègre le staff du Barça Atlètic comme entraîneur adjoint, avec l’ambition de transmettre son expérience aux jeunes générations.

Sergio Busquets ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec le FC Barcelone. Après avoir mis un terme à sa carrière de joueur à l’issue de son passage à l’Inter Miami, l’ancien capitaine blaugrana revient en Catalogne pour entamer sa reconversion. L’Espagnol rejoint le Barça Atlètic, l’équipe réserve du club, en qualité d’entraîneur adjoint de Juliano Belletti. Sa mission sera notamment d’accompagner les jeunes joueurs et de leur transmettre les exigences du très haut niveau.

Figure emblématique du Barça, Busquets pourra s’appuyer sur une carrière exceptionnelle pour guider les espoirs catalans. Formé à La Masia, il a porté le maillot blaugrana pendant plus d’une décennie avant de rejoindre l’Inter Miami en 2023. Son retour ne répond donc pas à un besoin de renforcer l’effectif, alors que le club s’apprête par ailleurs à accueillir Rodri. Busquets entame bien une nouvelle aventure, cette fois dans le staff technique.

L’ancien international espagnol profitera également de cette expérience pour poursuivre sa formation d’entraîneur et obtenir son diplôme. Le Barça entend ainsi mettre à profit son immense connaissance du football et de l’environnement blaugrana. Pour le club catalan, ce retour d’une légende représente aussi une manière de maintenir un lien fort entre son glorieux passé et les talents appelés à écrire son avenir.