Hayden Panettiere serait décédée d’une overdose

Hayden Panettiere, actrice américaine révélée au grand public par la série Heroes, est décédée à 36 ans, a annoncé son père le lundi 17 août à CBS News, information confirmée par son agent auprès d’ABC News. Elle a été retrouvée à son domicile en Caroline du Sud, à Greenville, cinq jours seulement avant son 37e anniversaire. Une enquête officielle a été ouverte pour établir les circonstances précises de son décès.

Dans un communiqué rendu public, son père a exprimé la douleur de la famille : « C’est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès tragique de notre chère Hayden (…) elle était une personne rayonnante et une force de la nature qui a apporté un amour et une joie immenses à tous ceux qui l’ont connue, ainsi qu’aux millions de téléspectateurs qui l’ont vue à l’écran ». Le communiqué traduit la volonté des proches de partager l’information tout en rappelant l’impact de l’actrice auprès du public.

Les informations disponibles indiquent que l’actrice a été retrouvée inconsciente à son domicile et qu’un arrêt cardiaque a été évoqué lors de l’intervention des secours. Malgré les tentatives de réanimation, elle n’a pas pu être ranimée. Le dossier rappelle également que Hayden Panettiere avait publiquement traversé par le passé des épisodes de dépression et des problèmes d’addiction, éléments mentionnés dans les premiers comptes rendus médiatiques. La famille, déjà marquée par la perte d’un autre enfant trois ans plus tôt, a demandé à être respectée dans son deuil.

Enquête et éléments communiqués par les autorités

Le département de police de Greenville et le bureau du médecin légiste du comté de Greenville ont indiqué mener l’enquête conjointement. Un porte-parole du service de police a précisé dans un communiqué que, « les premiers éléments de l’enquête n’ont révélé aucun signe d’acte criminel ni de circonstances suspectes » et que c’est une connaissance de Mme Panettiere qui avait appelé le 911. Ces éléments initiaux ont conduit les autorités à exclure, dans un premier temps, la piste d’un acte intentionnel extérieur.

Des médias américains ont apporté des compléments d’information en début d’après-midi : selon des communications radio citées par People, une overdose a été évoquée sur les lieux, sans que cette hypothèse ne soit formellement confirmée par les autorités compétentes au moment des premiers communiqués. L’attachée de presse de l’actrice a indiqué : « Je n’ai pas plus d’informations pour le moment, mais il semblerait que ce soit le cas », soulignant l’incertitude qui entoure encore certains détails médicaux et circonstanciels.

Les annonces publiques rendues depuis le domicile familial et les interventions des autorités locales ont permis de centraliser l’information : confirmation du décès par la famille, intervention policière et médicale sur place, ouverture d’une enquête conjointe impliquant le bureau du médecin légiste et absence, pour l’instant, de preuve d’un acte criminel. La famille d’Hayden Panettiere a demandé le respect et la paix durant cette période de deuil.