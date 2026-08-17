Lucie Bernardoni, prof de la Star Academy, répond aux insultes en ligne

16 août 2026 — Sur Instagram, la répétitrice et chanteuse Lucie Bernardoni a publiquement dénoncé, dimanche, la vague de messages haineux et de menaces qu’elle dit recevoir depuis plusieurs mois, alors qu’elle fait face à une procédure judiciaire liée à sa fille. Son intervention, sobre et directe, intervient au cœur de rumeurs sur sa vie privée et d’annonces de coulisses concernant son rôle à Star Academy.

Dans une série de stories aux fonds colorés, l’artiste a adressé à la fois des reproches à ses détracteurs et des remerciements à ses soutiens, évoquant un épuisement moral face aux attaques en ligne. Elle affirme notamment que la majorité des messages hostiles proviennent de femmes, interrogeant ainsi la notion de « sororité » au sein de ses détractrices. Ces publications Instagram ne lèvent pas le voile sur sa situation judiciaire ni sur les rumeurs de liaison avec le danseur Christophe Licata, relayées par Voici et non confirmées par les intéressés.

Parallèlement, des informations relayées par la presse annoncent qu’elle pourrait quitter ses fonctions de répétitrice pour la prochaine saison de Star Academy, selon des éléments attribués au journaliste Clément Garin ; cette information n’a pas été officiellement confirmée par la production ni par l’artiste.

Prises de parole, procédure judiciaire et éléments publics

Lors de ses stories, Lucie Bernardoni a alterné des fonds rose puis bleu pour délivrer ses messages. Sur le fond rose, elle a ironisé sur un ton apaisant avant d’énoncer son ras-le-bol : elle dit recevoir depuis des mois « des messages, commentaires, menaces et insultes ». Sur le fond bleu, elle a remercié ceux qui lui ont envoyé des messages de soutien et salué ceux qui, selon elle, ont la « décence » de se taire.

Sur le plan judiciaire, l’ancienne candidate et professeure de chant a été, selon les éléments publics, placée en garde à vue puis placée sous contrôle judiciaire dans une affaire relative à sa fille de 15 ans, pour des faits qualifiés de « violences volontaires par ascendant », accusations qu’elle conteste. Ses avocats, Me Maud Touitou et Me Alain Barsikian, ont publié un communiqué rappelant que leur cliente demeure présumée innocente et qu’elle réserve ses explications à la justice.

Interrogée en avril par Le Parisien, Lucie Bernardoni avait expliqué vouloir protéger sa fille et elle-même, ajoutant qu’elle avait choisi de « se battre en silence » et refusait que des « mensonges » circulent à son sujet. De son côté, son ex-compagnon Pedro Alves a indiqué ne pas vouloir s’exprimer publiquement, précisant que sa motivation était de protéger leur adolescente.

Les publications récentes de l’artiste sur les réseaux sociaux témoignent d’une volonté de poser des limites face à l’ampleur des attaques en ligne, sans pour autant apporter d’éléments nouveaux sur le dossier judiciaire ni confirmer les rumeurs affectives qui la concernent.