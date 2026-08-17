Bénin: décès de l’ambassadeur Issiradjou Ibrahim Gomina

​La classe politique et la diplomatie béninoises sont en deuil suite au décès de l’Ambassadeur Issiradjou Ibrahim Gomina, survenu le samedi 15 août 2026 des suites d’une courte maladie.

Haut serviteur de l’État et cadre influent de la majorité présidentielle, le disparu laisse l’image d’un diplomate émérite et d’un militant engagé.

​Un parcours diplomatique et politique émérite

​Diplomate de carrière, Issiradjou Ibrahim Gomina a représenté le Bénin à l’étranger en qualité d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Royaume du Maroc, puis près la République de Turquie.

Au niveau national, il a occupé les fonctions de Conseiller technique à la Gouvernance auprès de l’ancien Ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’Action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané .

​Au sein du paysage politique, il était un membre fondateur et militant dévoué du Bloc Républicain (BR), où il présidait la Commission technique permanente des affaires étrangères, de l’intégration africaine et des Béninois de l’extérieur.

​Hommage du Bloc Républicain et détails des obsèques

​Dans un communiqué officiel rendu public le 16 août 2026, le président du parti Bloc Républicain, Abdoulaye Bio Tchané, a salué la mémoire d’un « intrépide combattant » et d’un « travailleur acharné ». Il a présenté ses condoléances à la famille éplorée, aux proches du défunt ainsi qu’aux militants de la 14ᵉ circonscription électorale.

​L’inhumation de l’illustre disparu est programmée ce lundi 17 août 2026 à 15 heures à Bassila.