Cambodge : la déchéance de nationalité votée par le Parlement

Les parlementaires cambodgiens ont adopté lundi 25 août une loi autorisant le retrait de la nationalité cambodgienne pour les personnes accusées de collusion avec l’étranger, une mesure que les groupes de défense des droits craignent de voir utilisée contre les opposants. Les 120 députés présents à l’Assemblée nationale, dont le Premier ministre Hun Manet, ont voté la loi à l’unanimité, rapporte l’AFP. Le 24 août, une coalition d’une cinquantaine de groupes de défense des droits a publié une déclaration jugeant le texte « rédigé de manière vague » et estimant qu’il « aura un effet dissuasif désastreux sur la liberté d’expression de tous les citoyens cambodgiens ».

