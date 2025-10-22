CAF Awards 2025: Salah, Hakimi, Osimhen, les 10 finalistes pour le Ballon d’Or africain dévoilés

La CAF a dévoilé ce mercredi les candidats en lice pour le Ballon d’Or africain 2025, récompensant le meilleur joueur africain de l’année. Mohamed Salah, Victor Osimhen et Achraf Hakimi font partie du groupe.

La course au titre de meilleur joueur africain de l’année est lancée. Ce mercredi, la Confédération africaine de football (CAF) a publié la liste des 10 finalistes en lice pour succéder à Ademola Lookman, sacré en 2024. Comme souvent, le palmarès s’annonce très disputé, avec une opposition de poids entre stars confirmées et révélations de la saison écoulée.

Parmi les favoris logiques, Mohamed Salah fait figure de prétendant sérieux. Le capitaine des Pharaons, auteur d’une saison brillante avec Liverpool et quatrième du dernier Ballon d’Or, espère décrocher une nouvelle distinction continentale. Il devra toutefois faire face à la concurrence d’Achraf Hakimi, pilier de la défense du PSG et acteur majeur de leur saison record, qui s’est également illustré en sélection marocaine.

Victor Osimhen, Serhou Guirassy, auteur de 38 réalisations toutes compétitions confondues avec le Borussia Dortmund, Iliman Ndiaye, André-Frank Zambo Anguissa, Denis Bouanga (LAFC), Fiston Mayele (Pyramids FC) et Oussama Lamlioui (RS Berkane) complètent ce top 10.

Plusieurs grands noms manquent cependant à l’appel. C’est le cas du Camerounais Bryan Mbeumo, l’Égyptien Omar Marmoush et le tenant du titre Ademola Lookman, qui ne disputeront pas le trophée cette année. La cérémonie de remise des prix est prévue en décembre. Qui inscrira son nom au palmarès ? Réponse dans quelques semaines.

Les 10 finalistes pour le joueur africain de l’année