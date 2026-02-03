Burkina Faso : L’État nationalise Air Burkina et prend le contrôle total de la compagnie nationale

Le gouvernement burkinabè a annoncé avoir pris le contrôle total d’Air Burkina, procédant à la nationalisation de la compagnie nationale par le rachat des actions restantes et la régularisation de cette opération par décret le 29 janvier. Selon le communiqué officiel, l’État devient l’unique actionnaire après l’acquisition de 111 actions représentant 1 % du capital détenues jusque-là par une personne physique, cédées le 24 septembre 2024 pour la somme symbolique d’un franc CFA.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

L’opération, confirmée par un décret adopté le 29 janvier, vise à inscrire juridiquement la prise de participation publique dans le cadre de la loi relative à la réglementation générale des sociétés à capitaux publics. Le texte gouvernemental précise que cette formalisation suit la cession intervenue en septembre et permet désormais à l’État d’exercer la totalité des droits attachés au capital social d’Air Burkina SA.

Les autorités expliquent que la décision intervient après plusieurs années de difficultés financières et opérationnelles qui ont réduit la capacité d’exploitation de la compagnie. Le communiqué officiel met en avant la nécessité de préserver un outil de souveraineté économique et de maintenir la connectivité régionale, tout en indiquant des objectifs de redressement de la viabilité financière et d’amélioration des performances opérationnelles.

Modalités juridiques, objectifs de restructuration et implications opérationnelles

Sur le plan juridique, la nationalisation a été conduite via une acquisition privée antérieure, suivie d’un décret d’augmentation de la participation de l’État dans le capital social. Le recours à la loi encadrant les sociétés à capitaux publics a été souligné comme la voie permettant de régulariser rétroactivement la situation capitalistique d’Air Burkina.

Le gouvernement présente cette mesure comme l’un des volets d’un plan de restructuration plus large. Le communiqué évoque une refonte de la gouvernance de la compagnie, une rationalisation des coûts et une redéfinition du modèle économique afin de restaurer la capacité opérationnelle et la qualité du service aux usagers. Aucune précision chiffrée ni calendrier détaillé n’a été communiqué dans le communiqué diffusé.

Sur le plan matériel, la compagnie avait commencé à renforcer sa flotte à la fin de 2024 : en novembre, Air Burkina s’est dotée d’un second appareil, un Embraer 190 d’origine brésilienne, acquisition présentée comme un signe de relance de l’exploitation et d’élargissement du réseau. Selon le communiqué, la prise de contrôle publique pourrait faciliter l’accès à des financements publics, à des garanties souveraines et à des partenariats techniques nécessaires pour consolider cette relance.

Les responsables cités dans le texte officiel soulignent l’enjeu de restauration de la performance opérationnelle et de sécurisation du service rendu aux usagers, tout en insistant sur la dimension stratégique de la compagnie pour la desserte nationale et régionale. Le décret d’adoption de la mesure porte la date du 29 janvier et l’information a été publiée le 2 février 2026