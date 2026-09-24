Nigeria : l’accord minier avec Washington ne chiffre encore aucun investissement

Abuja promet de privilégier la transformation locale, les emplois et les entreprises nationales. Le cadre signé avec Washington reste toutefois sans projets, calendrier ferme ni capitaux identifiés.

Le Nigeria et les États-Unis ont signé mercredi 23 septembre 2026 à New York un accord-cadre destiné à favoriser les investissements américains dans le secteur minier nigérian. Le texte couvre les données géologiques, l’exploration, le développement et la transformation des minerais, les infrastructures ainsi que le renforcement des capacités.

L’accord a été paraphé par le ministre nigérian du Développement des minerais solides, Dele Alake, et le secrétaire d’État adjoint américain Christopher Landau. Le chiffre de 700 milliards de dollars associé à l’annonce correspond à une estimation officielle de la valeur des ressources minérales du Nigeria, et non à une promesse d’investissement des États-Unis. Aucun montant engagé n’a été communiqué.

Abuja veut attirer davantage de capitaux dans des minerais comme le lithium tout en réduisant sa dépendance au pétrole. Dele Alake affirme que le partenariat doit soutenir la transformation locale, les emplois qualifiés et les entreprises nigérianes plutôt que limiter le pays au rôle de fournisseur de matières premières.

Le ministre a indiqué que les deux gouvernements devaient encore identifier, dans les prochains mois, des projets viables et des partenaires commerciaux chargés de les financer. Aucun projet précis, investisseur ni calendrier ferme d’exécution n’a été rendu public.