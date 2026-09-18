Burkina Faso : même rémunération pour intérimaires et permanents à qualification égale

Un décret adopté le 17 septembre applique le nouveau Code du travail : à qualification égale, un intérimaire doit bénéficier du même traitement de rémunération que le permanent de l’entreprise utilisatrice. Les clauses qui empêchent son embauche directe sont interdites.

Le Burkina Faso a adopté jeudi 17 septembre un décret qui impose, à qualification professionnelle égale, le même traitement en matière de rémunération aux travailleurs intérimaires ou temporaires qu’aux salariés permanents de l’entreprise utilisatrice. La mesure applique le nouveau Code du travail adopté en mai.

Le texte interdit aussi les clauses destinées à empêcher une entreprise utilisatrice d’embaucher directement un travailleur intérimaire à l’issue ou à l’occasion d’un contrat de mise à disposition. Les activités de placement et de travail temporaire doivent par ailleurs disposer d’un agrément adapté à chaque type d’activité.

Le décret autorise également les entreprises utilisatrices à tenir un registre électronique. Le Service d’information du Gouvernement indique que le nouveau cadre prévoit aussi des équipements de protection individuelle pour les travailleurs concernés.

Ces dispositions mettent en application la loi n°013-2026/ALT du 6 mai 2026 portant Code du travail. Lors de son adoption, l’Assemblée législative du peuple avait précisé que le principe d’égalité de rémunération concerne le travailleur temporaire ou intérimaire et celui de l’entreprise utilisatrice lorsqu’ils ont la même qualification professionnelle et occupent le même emploi.

Le gouvernement présente ce dispositif comme un moyen d’encadrer plus strictement les sociétés de placement et le recours à l’intérim, tout en conciliant la flexibilité recherchée par les entreprises avec la protection des droits des travailleurs.

Le Code du travail adopté le 6 mai limite également à un an la durée de mise à disposition d’un travailleur temporaire. Le texte avait été approuvé à l’unanimité des 59 députés présents lors du vote.