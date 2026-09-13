Bundesliga : Mönchengladbach se sépare d’Eugen Polanski après trois défaites

Borussia Mönchengladbach a limogé Eugen Polanski après trois défaites en trois journées de Bundesliga. Jan-Moritz Lichte prend provisoirement les commandes.

Borussia Mönchengladbach s’est séparé dimanche 13 septembre 2026 de son entraîneur Eugen Polanski après un début de saison sans point en Bundesliga. Le club reste sur trois défaites, dont un lourd revers 5-0 à Fribourg samedi.

Selon Reuters, la direction a décidé de mettre fin aux fonctions de Polanski avec effet immédiat. Le technicien de 40 ans était en poste depuis septembre 2025 et avait été confirmé pour poursuivre l’aventure après la saison 2025-2026.

Mönchengladbach avait commencé ce nouvel exercice par une défaite 3-0 contre Leipzig, avant de s’incliner 4-3 face à Elversberg puis 5-0 à Fribourg. Le club a ainsi encaissé douze buts lors de ses trois premières journées et occupe la dernière place du classement.

Le directeur sportif Rouven Schröder avait refusé samedi de garantir le maintien de Polanski après la débâcle à Fribourg. Le changement intervient alors que le club cherche à stopper rapidement cette série négative dans une Bundesliga où le Bayern Munich avait déjà laissé des points en route lors de la précédente journée.

Jan-Moritz Lichte, ancien entraîneur de Mayence, assurera l’intérim. Mönchengladbach doit recevoir Mayence le 19 septembre pour la quatrième journée de Bundesliga.