Égypte : Sissi appelle l’Iran à la désescalade au sommet des BRICS

À New Delhi, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a demandé à son homologue iranien Masoud Pezeshkian de contribuer à réduire les tensions régionales et à rechercher un règlement pacifique durable.

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a appelé dimanche 13 septembre l’Iran à contribuer à la désescalade au Moyen-Orient lors d’un entretien avec Masoud Pezeshkian à New Delhi, en marge du sommet des BRICS. La présidence égyptienne a indiqué qu’il plaidait pour un règlement pacifique durable.

Le chef de l’État égyptien a réaffirmé le soutien du Caire aux efforts visant à rétablir la stabilité régionale. Il a également insisté sur la nécessité de mettre fin à toute agression contre les États arabes, en invoquant les principes de bon voisinage et la protection des intérêts des populations.

La rencontre intervient alors que la situation au Moyen-Orient occupe une place importante dans les échanges du sommet de New Delhi. La veille, les dirigeants des BRICS avaient exprimé leur inquiétude face à l’escalade et appelé à la retenue, au dialogue et à la diplomatie. Plusieurs pays africains membres du groupe avaient soutenu cet appel.

L’Égypte cherche parallèlement à favoriser une reprise des discussions entre Téhéran et Washington. Dimanche, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, a également plaidé pour le retour aux négociations et pour des solutions diplomatiques afin d’éviter une extension du conflit, selon Arab News.

Abdel Fattah al-Sissi participe au sommet des BRICS organisé les 12 et 13 septembre dans la capitale indienne. Il y multiplie les consultations bilatérales. Son entretien avec Vladimir Poutine avait notamment porté sur la coopération nucléaire, industrielle et commerciale entre l’Égypte et la Russie.

Masoud Pezeshkian a aussi rencontré à New Delhi le prince héritier d’Abou Dhabi, Khaled ben Mohamed ben Zayed Al Nahyan. Les deux responsables ont évoqué les efforts destinés à réduire les tensions et à privilégier les solutions diplomatiques dans la région.