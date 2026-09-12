La Roumanie innove avec un carton noir contre les parents et spectateurs

La Fédération roumaine de football a introduit une nouvelle mesure disciplinaire pour lutter contre les comportements abusifs dans les tribunes lors des rencontres de jeunes. Le carton noir pourra désormais provoquer l’arrêt définitif d’un match.

Le football des jeunes roumain franchit une nouvelle étape dans la lutte contre les débordements autour des terrains. La Fédération roumaine de football (FRF) a adopté un dispositif inédit destiné à protéger les jeunes joueurs face aux comportements excessifs de certains parents et spectateurs. Baptisée « carton noir », cette sanction a été intégrée au règlement des compétitions concernant les catégories de 7 à 16 ans. Son principe est simple : lorsqu’un comportement jugé abusif persiste malgré plusieurs avertissements, l’arbitre peut mettre un terme définitif à la rencontre.

Le protocole prévoit une réponse progressive. Dans un premier temps, les entraîneurs sont invités à rappeler les règles au public et un avertissement peut être diffusé au micro. Si les incidents continuent, l’arbitre peut suspendre temporairement la partie pendant dix minutes et demander aux deux équipes de rejoindre les vestiaires. En cas de récidive après la reprise, une nouvelle intervention est effectuée. Si les débordements persistent après trois avertissements, l’arbitre brandit alors le carton noir et siffle définitivement la fin du match. La rencontre ne peut ensuite plus reprendre.

La mesure concerne notamment les insultes, menaces, provocations et réprimandes visant les enfants. Les agressions physiques, les bousculades ou les coups envers les joueurs, les membres des staffs, les arbitres et les autres spectateurs sont également concernés. À travers cette réforme, la FRF entend replacer l’enfant au centre du projet sportif. La fédération considère que les ambitions et les frustrations des adultes ne doivent pas transformer les matches de jeunes en sources de pression ou de violence. Présentée dans le cadre de la plateforme BRAVO, l’initiative veut ainsi rappeler une évidence : dans le football des enfants, le résultat ne doit jamais prendre le pas sur le plaisir de jouer et la sécurité des participants.