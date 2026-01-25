Bundesliga J19 : Stuttgart surclasse Mönchengladbach

VfB Stuttgart a signé une victoire nette dimanche lors de la 19e journée de Bundesliga en s’imposant 3-0 sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach. Le succès, acquis grâce à des réalisations de Jamie Leweling, un but contre son camp de Joe Scally et un but de Deniz Undav, permet aux Souabes de grimper à la 4e place du classement avec 36 points, tandis que Mönchengladbach reste 11e avec 20 points.

Le tournant de la rencontre survient tôt, à la 13e minute, lorsqu’un penalty est accordé à Mönchengladbach suite à une faute dans la surface sur Jamie Leweling. Le tireur, Haris Tabakovic, voit son tir repoussé par le gardien stuttgartais Alexander Nübel, qui réalise une parade déterminante et maintient le score à 0-0. Cette intervention intervient quelques minutes après l’ouverture d’occasions et contribue à inverser la dynamique du match.

Stuttgart ouvre finalement le score à la 30e minute grâce à Jamie Leweling, qui inscrit le premier but de la rencontre. La formation visitante gère ensuite son avance et maintient la pression en seconde période, forçant le bloc défensif du Borussia à contenir plusieurs situations potentiellement dangereuses.

Déroulé et conséquences au classement

En seconde période, la partie tourne davantage en faveur du VfB Stuttgart. À la 67e minute, la défense de Mönchengladbach est encore malheureuse quand Joe Scally marque contre son camp, offrant un avantage plus large aux visiteurs et portant le score à 2-0. Peu après, à la 74e minute, Deniz Undav inscrit le troisième et dernier but sur une passe d’Angelo Stiller, scellant la victoire stuttgartai se sur le score final de 3-0.

La rencontre se déroule sur le terrain du Borussia Mönchengladbach, où le club hôte n’a pas réussi à concrétiser ses opportunités malgré le penalty obtenu en première période. Alexander Nübel, le gardien du VfB, est l’auteur d’une parade décisive sur la tentative de Haris Tabakovic qui a maintenu son équipe dans de bonnes dispositions pour la suite du match.

Avec ce succès, Stuttgart se repositionne dans la course aux places européennes en atteignant la 4e place du classement et totalise désormais 36 points à mi-parcours du championnat. Le Borussia Mönchengladbach, qui restait en quête de régularité cette saison, conserve sa 11e place avec 20 points et devra chercher des réponses lors des prochaines journées pour remonter au classement.

Les buteurs de la partie sont donc Jamie Leweling, auteur de l’ouverture du score, un but contre son camp signé Joe Scally, et Deniz Undav, qui a conclu la victoire sur une passe décisive d’Angelo Stiller. Le match a marqué une étape importante pour le VfB Stuttgart lors de cette 19e journée de Bundesliga.