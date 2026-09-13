Gadji Celi : le clip d’« Amoudjou » franchit le million de vues en neuf jours

Vingt-six ans après la sortie du titre, « Amoudjou » de Gadji Celi connaît une nouvelle vie en images. Son clip officiel a dépassé le million de vues neuf jours après sa mise en ligne, à quelques semaines du grand concert de l’artiste à Abidjan.

Le clip officiel d’« Amoudjou », classique de Gadji Celi paru en 2000, a franchi le cap du million de vues neuf jours après sa mise en ligne le 1er septembre 2026. Cette poussée numérique remet sous les projecteurs l’un des titres les plus connus du chanteur ivoirien, vingt-six ans après sa sortie.

La vidéo donne pour la première fois des images à cette chanson extraite de l’album Femme de feu. « Amoudjou » avait traversé les années sans clip officiel, tout en restant très présent dans les fêtes, les mariages et la mémoire populaire en Côte d’Ivoire.

Le retour du morceau s’inscrit dans une séquence importante pour Gadji Celi. L’ancien capitaine des Éléphants prépare un grand concert le 31 octobre 2026 au Parc des Expositions d’Abidjan, présenté comme l’un des temps forts de la célébration de ses quarante années de carrière artistique.

Le clip joue sur la rencontre entre nostalgie et présent. Il met en scène une histoire d’amour traversée par le temps et fait apparaître plusieurs visages connus, dont Marie-Emmanuelle Diamala, Miss Côte d’Ivoire 2024, ainsi que le chanteur Onel Mala.

La nouvelle visibilité d’« Amoudjou » arrive dans un contexte de forte activité autour du catalogue de Gadji Celi. Le titre est également référencé sur les principales plateformes de streaming, tandis que le concert du 31 octobre doit permettre au chanteur de revisiter plusieurs décennies de répertoire devant le public abidjanais.

Avant sa carrière musicale, Gadji Celi avait été capitaine des Éléphants et champion d’Afrique en 1992. « Amoudjou » figure sur l’album Femme de feu, publié en 2000.