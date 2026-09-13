« The Families Stone » : Rachel McAdams et Sarah Jessica Parker de retour dans la suite

Searchlight Pictures officialise « The Families Stone », la suite de la comédie de 2005, avec Rachel McAdams, Sarah Jessica Parker et une grande partie de la distribution originale.

Searchlight Pictures a officiellement annoncé, samedi 12 septembre 2026, la suite de « The Family Stone ». Intitulé « The Families Stone », le film réunira notamment Rachel McAdams, Sarah Jessica Parker, Claire Danes et plusieurs autres interprètes de la comédie sortie en 2005.

Le studio a dévoilé le projet sur ses réseaux sociaux avec la mention « Coming Soon ». Dermot Mulroney, Craig T. Nelson, Luke Wilson, Tyrone Giordano, Elizabeth Reaser, Paul Schneider et Brian J. White figurent également dans la distribution annoncée.

L’histoire se déroulera vingt ans après la mort de Sybil Stone, la matriarche incarnée dans le premier film par Diane Keaton. La famille se retrouvera à nouveau pour Noël lorsque Kelly Stone, joué par Craig T. Nelson, annoncera qu’il est amoureux et présentera sa nouvelle compagne à ses enfants.

Diane Keaton, morte en octobre 2025 à l’âge de 79 ans, ne participera pas à cette suite. Son personnage était au cœur du premier volet, centré sur un rassemblement familial de Noël marqué par les tensions amoureuses et la maladie de Sybil.

Thomas Bezucha, scénariste et réalisateur du film original, reprend les mêmes fonctions. Il travaillait déjà sur cette nouvelle histoire avant la mort de Diane Keaton, selon des déclarations antérieures rapportées par la presse américaine.

Searchlight Pictures n’a pas encore communiqué de date de sortie. Le tournage doit débuter à New York au cours de l’automne 2026, selon les informations publiées lors de l’annonce.