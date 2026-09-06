Bundesliga : le Bayern Munich reste muet pour la première fois en 47 matchs

Tenu en échec 0-0 par Schalke 04 samedi à la Veltins-Arena, le Bayern Munich a vu prendre fin une série de 47 matchs de championnat consécutifs sans rester muet, une première pour le club depuis plus d'un an et demi.

Le Bayern Munich a été accroché 0-0 par Schalke 04 samedi 5 septembre à la Veltins-Arena de Gelsenkirchen, en 3e journée de Bundesliga. Ce résultat met fin à une série de 47 matchs de championnat consécutifs durant lesquels le club bavarois avait toujours réussi à marquer au moins un but.

Selon plusieurs médias sportifs, il s’agit de la première fois depuis 567 jours – soit environ un an et demi – que l’attaque munichoise ne parvient pas à trouver le chemin des filets sur une rencontre de championnat. Le précédent match nul sans but du Bayern en Bundesliga remontait à février 2025.

Emmené par l’entraîneur Vincent Kompany, le Bayern Munich s’était construit une réputation de régularité offensive redoutable, marquant match après match en championnat, y compris lors de rencontres disputées. Cette constance avait installé une dynamique offensive que le club n’avait plus connu de coup d’arrêt depuis plus d’une saison entière.

Pour Schalke 04, tout juste promu en Bundesliga, ce point pris face au tenant du titre constitue une performance notable. Pour le Bayern, en revanche, ce match marque le premier véritable coup d’arrêt offensif de la saison, avant un déplacement chez le promu SV Elversberg lors de la prochaine journée.