Mbappé réagit au Ballon d’Or remporté par Dembélé

Kylian Mbappé est revenu sur le sacre d’Ousmane Dembélé au Ballon d’Or 2025. L’attaquant du Real Madrid assure ne ressentir aucune jalousie envers son ancien coéquipier du PSG, dont le parcours a été très différent du sien.

Longtemps présenté comme l’un des grands favoris pour décrocher le Ballon d’Or, Kylian Mbappé a finalement vu son compatriote Ousmane Dembélé lui passer devant. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain a été sacré en 2025, devant notamment le jeune prodige du FC Barcelone Lamine Yamal. Interrogé par L’Équipe sur ce résultat, Mbappé a assuré qu’il ne nourrissait aucune rancœur envers son ancien partenaire parisien. Le capitaine de l’équipe de France estime surtout que leurs trajectoires respectives ne peuvent pas être comparées. « Il a toujours été considéré comme un joueur très talentueux, tandis que j’ai toujours été considéré comme l’élu », a expliqué l’attaquant madrilène.

Mbappé rappelle avoir atteint très tôt les sommets du football mondial. « J’ai atteint le plus haut niveau très tôt dans ma carrière », souligne-t-il, faisant référence à son ascension fulgurante depuis ses débuts professionnels à l’AS Monaco. Le parcours de Dembélé a, lui, été beaucoup plus mouvementé. Entre les blessures, les périodes de doute et les critiques, l’ailier français a dû surmonter plusieurs obstacles avant de s’imposer parmi les meilleurs joueurs de la planète. « Son parcours a été différent. Il a connu des blessures et des moments difficiles, mais il a réalisé un retour incroyable », reconnaît Mbappé. Une manière pour le joueur du Real Madrid de saluer la persévérance de son compatriote, tout en assumant une trajectoire qui, selon lui, l’a longtemps placé dans une autre catégorie d’attentes.