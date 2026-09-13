Mostra de Venise 2026 : « Woman Unknown » remporte le Lion d’or

Le drame historique de May el-Toukhy a obtenu la récompense suprême de la 83e Mostra de Venise. Mathilde Arcel a également été sacrée meilleure actrice.

Le film « Woman Unknown », réalisé par la Danoise May el-Toukhy, a remporté le Lion d’or de la 83e Mostra de Venise samedi 12 septembre 2026. Son actrice principale, Mathilde Arcel, a également reçu la Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine.

Le jury présidé par Maggie Gyllenhaal a attribué la récompense suprême au drame historique danois, présenté en compétition parmi 21 longs métrages. May el-Toukhy était la seule femme à avoir réalisé seule un film dans la sélection principale. Selon l’Associated Press, elle devient la huitième réalisatrice à obtenir le Lion d’or.

Situé au Danemark juste après la Seconde Guerre mondiale, « Woman Unknown » suit Marie, une jeune gouvernante qui s’apprête à épouser son riche employeur. Une relation passée avec un soldat allemand menace toutefois sa nouvelle vie, dans une société où les femmes accusées d’avoir fréquenté l’occupant subissaient humiliations publiques et représailles.

Dans sa présentation officielle, la Mostra explique que le film s’inspire de ces trajectoires féminines longtemps peu racontées. May el-Toukhy décrit son œuvre comme une réflexion sur le corps des femmes transformé en enjeu public et en champ de bataille pendant les conflits.

Le palmarès a également distingué le Sud-Coréen Lee Chang-dong, dont « Possible Love » a obtenu le Grand Prix du jury. Ilya Khrzhanovsky a reçu le Lion d’argent de la mise en scène pour « DAU », tandis que John Malkovich a été sacré meilleur acteur pour « Wild Horse Nine ».

Dans le palmarès annoncé le 12 septembre, le prix spécial du jury est revenu à « NAZA », documentaire de Yuval Abraham et Rachel Szor consacré aux opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza. Le jury a attribué le prix du scénario à Stéphane Brizé, Coralie Amedeo et Olivier Gorce pour « Un bon petit soldat ».