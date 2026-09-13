Baddest à Genève : la DJ ivoirienne invitée au grand final de La Bâtie

Baddest porte les couleurs ivoiriennes ce dimanche 13 septembre au Musée Ariana, à Genève. La DJ d’Abidjan figure parmi les invités du grand final de la 50e édition de La Bâtie, aux côtés de Mara Seck, Blanc Manioc et Furie Sound System.

La DJ ivoirienne Baddest est attendue ce dimanche 13 septembre 2026 au Musée Ariana, à Genève, pour le grand final de la 50e édition de La Bâtie-Festival de Genève. L’artiste figure parmi les invités spéciaux d’une journée musicale gratuite qui clôture près de trois semaines de programmation.

Les organisateurs annoncent les sets et performances de Blanc Manioc et du collectif franco-brésilien Furie Sound System, avec Baddest et l’artiste sénégalais Mara Seck en invités. La séquence de musique live et de DJ sets est programmée de 18 h à 22 h.

Présentée par le festival comme une pionnière de la scène électro à Abidjan, Baddest construit ses sets entre amapiano, batida, baile funk, kuduro et afro-house. Une signature qui place la DJ ivoirienne au croisement de plusieurs scènes club africaines et internationales.

Cette apparition offre à la scène musicale ivoirienne une nouvelle vitrine internationale lors de la journée de clôture d’une édition anniversaire de La Bâtie, organisée du 25 août au 13 septembre. Le festival indique avoir proposé plus de 50 événements dans une trentaine de lieux et institutions partenaires à Genève et dans sa région.

Le rendez-vous du Musée Ariana débute à 13 h avec un pique-nique et une programmation familiale, avant la partie musicale du soir. L’accès est libre et la journée doit se poursuivre jusqu’à minuit, au 10 avenue de la Paix à Genève.