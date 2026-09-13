Soudan du Sud : le gouvernement presse le Parlement d’amender la loi électorale

À trois mois du scrutin du 22 décembre, le gouvernement sud-soudanais demande l’adoption rapide d’amendements au National Election Act afin de consolider le cadre des 102 circonscriptions et de détacher le processus électoral du recensement national.

Le gouvernement sud-soudanais a appelé dimanche 13 septembre le Parlement à adopter des amendements au National Election Act pour sécuriser le cadre juridique des élections générales du 22 décembre 2026. Le porte-parole du gouvernement, Ateny Wek Ateny, a indiqué que le texte doit préciser l’organisation des circonscriptions avant le scrutin.

Selon Ateny Wek Ateny, l’exécutif veut conserver les 102 circonscriptions géographiques issues du découpage utilisé lors des élections de 2010. Les autres sièges doivent être répartis à travers des listes de partis et des quotas prévus pour les femmes, les jeunes, les minorités et les personnes handicapées.

La Commission nationale électorale avait déjà déclaré officiellement, en décembre 2025, ces 102 circonscriptions réparties entre les dix États et les trois zones administratives du pays. Elle avait alors expliqué que le recours au découpage de 2010 découlait de l’absence d’un nouveau recensement national et de la décision de dissocier le scrutin du processus constitutionnel et du recensement.

Le débat législatif intervient alors que les préparatifs électoraux se poursuivent dans les États. Début septembre, la Commission électorale a lancé la formation des comités électoraux locaux chargés notamment de préparer l’inscription des électeurs, une étape déjà engagée en Équatoria occidental.

Le calendrier électoral reste politiquement sensible. Le gouvernement a récemment contesté les mises en garde de la Commission des Nations unies sur les droits de l’homme concernant la préparation du scrutin, tout en réaffirmant son engagement à organiser les élections de décembre. Juba avait rejeté ces critiques le 11 septembre.

Au 2 septembre, la Commission nationale électorale précisait que l’inscription des électeurs n’avait pas encore commencé et qu’aucun registre électoral n’était encore constitué. Elle a annoncé un enregistrement manuel, en personne et sur papier, à l’échelle nationale, avant la saisie des données dans ses systèmes informatiques.